Kayserili iş adamından döviz tepkisi

Efran Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, dolar ve euronun yükselmesinin ekonomik darbe girişimi olduğunu söyledi. Gül, “Devletimize diz çöktürmek için yapılan ekonomik darbeye iş adamları olarak asla boyun eğmeyeceğiz. Devletimzin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple işletmemizde döviz ile alım satım kesinlikle yapmayacağız. Bugünden itibaren maliyetine satışlara başlayacağımızı ve her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu Kayseri kamuoyuna ilan ediyoruz.” dedi.

Doların ani yükselişine inat vatandaşın alım gücünü kolaylaştırmak amacında olduklarını söyleyen Kayserili İş Adamı Mustafa Gül “Dolar kaç olursa olsun umurumuzda değil" diyerek şunları söyledi:

“Vatan olmazsa, devlet olmazsa bizler ne yaparız. Vatanı olmayanın ticareti olur mu? İş Adamları olarak bu süreçte devletimizin yanında olmak zorundayız. Herkes elinden geldiği kadar devletine destek olmak zorundadır. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile yine başaramadılar. Amaç bizi birbirimize düşürmektir. 15 Temmuz’da 2 asrın en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Neredeyse Mondros şartlarına dönecektik. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Şer güçler ne yaparsa yapsın, Türk Milleti buna asla müsade etmeyecektir. Bizlerde işletmemizde bulunan araçların satışını kesinlikle döviz ile yapmayacağız.” diye konuştu.