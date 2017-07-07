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07 Temmuz 2017 14:11

Kayserili moto drag yarışçıları Konya yolcusu

Hafta sonu Konya’da yapılacak olan Türkiye Drag Şampiyonası 2.

Kayserili moto drag yarışçıları Konya yolcusu

07 Temmuz 2017 14:11

Ayak Yarışları’na Kayseri’den 6 sporcu katılacak.


Kayseri Moto Drag yarışçıları Konya yolcusu. Yarın Konya’da sıralama yarışları ile başlayacak olan Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak Yarışları’na Kayseri’den 6 sporcu katılacak. Kayserili sporcular son testlerini traiğe kapalı çevre yolu üzerinde yaparak hazırlıklarını tamamladı. Bölge Hastanesi karşısında trafiğe kapalı çevre yolunda özel önlemler alınarak yapılan son çalışmalar ile eksiklerini gideren Furkan Özdemir, Uğur Tarcan, Adem Aksoy, Salih Efe, Hüseyin Coşkun ve Ahmet Lakuş, sıralama turlarının ardından Pazar günü yapılacak yarışmalarda başarılı sonuçlar almak istediklerini dile getirdiler.




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