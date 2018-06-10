Kayserili öğretmenlerden ’Aybüke’ öğretmene hüzünlendiren klip

Öğretmenler, Aybüke öğretmenin seslendirdiği Mağusa Limanı türküsünü de söyledi.

Kayseri’de özel bir kolejde çalışan 14 öğretmen, okulun Müzik Öğretmeni Kürşat Baykara’nın öncülüğünde, Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü üyelerinin açtığı ateş sonucu aracında şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı. Okulun bahçesinde bulunan ağaca ’Şehit Öğretmenler Ağacı’ adını vererek 132 şehit öğretmenin fotoğraflarını asan öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın’ın seslendirdiği ’Mağusa Limanı’ türküsünü söyleyerek klip çekti. Öğretmenlerin çektiği klip, izleyenleri duygulandırdı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Müzik Öğretmeni Kürşat Baykara, "Aybüke öğretmenimizin şehadet yıldönümü yaklaştığı için onun türküsünü dinlerken böyle bir proje aklımıza geldi. Böyle bir farkındalık oluşturmak istedik ve projeye başladık. Bunun için klip de çektik. Çok farklı, güzel tepkiler alıyoruz. Şehitler ağacımıza 132 tane şehit öğretmenimizin fotoğrafını astık. Her birinin hikayesi bambaşka. Son zamanlarda Aybüke ve Necmettin öğretmenimizin de yüreğimizi yakan hikayelerini de biliyoruz. Çocuklarımız da her gün okula geldiklerinde ağacı inceliyorlar ve bize soru soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Okulun müdür yardımcısı Servet Kaplan da "Öğretmenlik mesleği bilgiyi ve sevgiyi öğreten bir meslektir. Çocuklara doğruyu öğreten ve topluma insan yetiştirmeyi öğreten bir meslektir. Bundan dolayı halkın öğretmenlere gerekli desteği vermeleri gerekiyor. Günümüzde yanlış uygulamaları okullarda öğretmenlerimize karşı görüyoruz. Şehit öğretmenlerimiz de bunun zirve noktası ve en kötü örneği oluyor. Bu sebepten dolayı bizler mesleğimize sahip çıkmalıyız. Bu projeyi de onun için yaptık" diye konuştu.