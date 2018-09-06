KAYSO’da kahvaltılı olarak yapılan toplantısının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, üyelerinden bankalarla ilgili bir takım sorunlar geldiğini ve bu sorunları karşılıklı görüşüp aşmak adına böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.

Mevcut şartlardan daha güçlü çıkabilmek adına banka temsilcilerinin de görüşlerini almak istediklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Mevcut şartlar belli. Bu şartlar içerinden en sağlıklı şekilde çıkabilmenin yollarını aramalıyız. Bu zorlukların altından çok rahat kalkacağımıza inancımız tamdır. Bunu da bankalar ve reel sektör omuz omuza vererek beraberce başaracağız” dedi.

İş dünyasının bankalardan taleplerini ileten Başkan Büyüksimitci, bu dönemde piyasaya destek veren ve talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışan bankalar olduğu gibi, tam tersine piyasayı bozucu işlem ve faaliyetler yapan bankalarında olduğunu söyledi. Krediye ulaşımın ve kredi yapılandırılmalarını kolaylaştırmanın önemli olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, mevcut krediler için ilave teminat konusunda da bu dönem daha hassas olunması gerektiğini belirterek bu konularda bankalardan destek istedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıdan kaynaklı bir takım sorunlar yaşadıklarını belirterek, yaşanan bu sorunlara ortak çözümler bulmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bankacılardan biraz risk almalarını isteyen Gülsoy, “Reel sektör ve bankacıların birbirinden kopması mümkün değil. Birbirimize ihtiyacımız var. Sizde bizde müşteri odaklı çalışıyoruz. Bugün o müşterimizi kaçırmamaya yada öldürmemeye dikkat etmeliyiz. Çünkü yarın o müşteriye yine ihtiyacımız olacak. Sizlerden istirhamımız üyelerimize zorluk çıkarmadan bu süreçte üyelerimize elinizden gelen yardımı göstermeniz. Bu ülke bizim. Hep birlikte, birbirimize destek olarak bu süreçten alnımızın akı ile çıkalım” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu başkanı Ömer Bağlamış ise, üyelerinden gelen sorunları dile getirerek, banka temsilcilerinden üyelerine mümkün olduğu kadar yardımcı olmaları talebinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Oda Başkanları üyelerinden gelen sorunları dile getirildi. Karşılıklı görüş alış verişinin ardından banka temsilcilerin de görüş ve önerileri alınarak toplantı sona erdi.