Kayserili Sanayicilerden Tayvan’a İş Seyahati

Ş. ile Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) ortaklaşa düzenlediği organizasyonla KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’nin de aralarında bulunduğu Kayserili sanayici ve işadamlarından oluşan heyet Tayvan’a iş seyahati düzenledi.

15 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen seyahat kapsamında ComputexTaipei 2018 Uluslararası Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon Fuarı ziyaret edildi. Burada ikili görüşmelere katılan firmalar, iş fırsatları ve ortak yatırım alanları üzerine görüşmeler yaptı. Ayrıca büyük teknoloji bölgelerini ziyaret eden Kayseri heyeti, Tayvan Türk Ticaret Temsilciliği’ni de ziyaret ederek, Tayvan’da ki iş imkanları hakkında bilgiler aldı. Seyahat hakkında açıklamalarda bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bizim açımızdan çok verimli bir seyahat oldu. Uzak Doğu’da yapılan en başarılı fuarlardan birisi olan Computex bilgisayar ve yazılım fuarını ziyaret ettik. Silikon vadilerini gezdik. Ayrıca orada Ar-Ge merkezleri ve bilim merkezleri nasıl oluyor, bunları gezip görme imkanımız oldu. Tayvan gelişmiş bir ülke. Neredeyse bizim 3,5 katımız milli gelirleri var. Ben çok etkilendim. Erciyes Teknoparkımızda güzel bir program hazırlamış, ben arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler üretmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kayseri’de değişik sektörlerde üretim yapan çok ciddi firmalarımız var. Bu firmalarımızın biraz boyutunu büyütüp teknoloji ile de destekleyerek uluslararası hale getirmeliyiz. Kendi aramızdaki rekabetten ziyade uluslararası rekabete önem vermeliyiz. Pazarlarımızı geliştirmeliyiz. Kayseri Sanayi Odası olarak bu dönem bu konuların üzerinde duracağız. Yurt dışı seyahatlerine çok önem veriyoruz. Önümüzdeki günlerde endüstri 4.0’la ilgili çok güzel bir program hazırlayacağız. Daha sonrada yüksek teknolojiyi yakalamış ülkelerde fabrika ziyaretleri yapacağız. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bire bir görmüş olacağız. Tüm dünyada üretim şekilleri değişiyor, bizim bunları durarak yada bekleyerek yakalama şansımız yok. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.