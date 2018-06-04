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04 Haziran 2018 19:12

Kayserili şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili şehit son yolculuğuna uğurlandı

04 Haziran 2018 19:12


Hakkari’de Dağlıca-Aktütün yolunun yapımında yol güvenliği alan güvenlik güçlerine teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu şehit olan 29 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından top arabası üzerinde Kartal Şehitliği’ne getirildi. Burada okunan duaların ardından şehidin naaşı toprağa verildi. Şehidin defni sırasında kalabalıktan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye, "O apoletler yüreğimizde, kimse sökemez" diye tepki yükseldi.


Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir’de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirerek, "O apoletleri sökeceğim" demişti.




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