Kayserili sporcular Diyarbakır’dan madalyayla döndü

Ziyarete Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2’nci Ana Bakım Fabrikası Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu katıldı.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 15 sporcu 4-6 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen ve 6 ilin katıldığı Havalı Silahlar müsabakalarına katılmak üzere Kayseri’den yola çıkmış ve burada başarılı sonuçlar alarak Kayseri’ye döndüler. Diyarbakır’da aldıkları başarılı sonuçların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici gençleri makamında kabul etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gençleri makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve Atıcılık camiası olarak gösterdikleri performanslardan dolayı gençlere teşekkür etti. Gittikleri yerde şehirlerini temsil ettiklerini ve en önemlisi olarak onlara destek veren ailelerini temsil ettiklerini vurgulayan Eskici, “Atıcılık camiası olarak göstermiş olduğunuz başarılı performans sizlerin özellikle müsabakalarda göstermiş olduğunuz performans bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Gittiğiniz yerde hem şehrimizi temsil etmiş oldunuz. Hepsinden ötesi sizlere destek veren değerli ailelerinizi temsil ettiniz. Sporun adı barış ve kardeşliktir. Kayseri’de atış poligonumuz yok ama değerli komutanım Albay Tayfun Türkoğlu Ana Tamir fabrikasını bizlere açarak sporcu kardeşlerimizin yetişmesinde çok önemli değeri ve katkısı var. Bizim yapmamız gereken işleri ve tesisleri çok güzel bir şekilde hazırlamışlardır. Bu da gençliğin, sporcunun hizmetine sunuyorlar. Sizlere de Diyarbakır’da göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı tebrik ediyorum ve başarılarınız daimini diliyorum” dedi.

Diyarbakır’a gitmenin gençler için önemli bir olay olduğunun altını çizen Murat Eskici, “Hem şehrimizde hemde il dışı olarak gittiğiniz müsabakalarda çok daha iyi dereceler alarak ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edersiniz. Bizim için bir sporcu çok önemlidir. Bir sporcu ilini temsil ediyor, ülkesini temsil ediyor. Spor sayesinde ülkemizin uluslararası arenada reklamını yapıyor. Yaptığınız işin farkında olmalısınız. Gerçekten sizler çok önemli işler yapıyorsunuz. Diyarbakır’a gidip gelmek bile çok önemli bir olaydır. Kayseri’den Diyarbakır’a 15 tane sporcuyu göndermek ve sizi yolcu ederken beni en çok mutlu eden sizlerle birlikte ailelerinizin Diyarbakır’a gitmesidir. İnsanların o bölgeye sorun var diye gitmeye bile çekindiği o dönemden şimdi atıcılık müsabakası için sporcularımız ve ailelerimiz araçlarına biniyorlar Diyarbakır’a müsabakaya gidiyorlar. Bu Diyarbakır’ın güvenli bir şehir olduğunu ve ülkemizin güvenli olduğunun teminatıdır” diye konuştu.

Takım Sözcüsü Oktay Koçak, bu sporun dikkat gösteren bir spor olduğunu bu sporun asla magandalıkla alakası olmadığını vurgulayarak: “15 sporcu ile beraber Diyarbakır’da yapılan müsabakalardan güzel sonuçlarla döndüklerini ifade ederek: “4-6 Mayıs tarihleri arasında ki Atıcılık Sporu Bölge Yarışmasına katıldık. Diyarbakır’ı bölge olarak pek tercih eden yoktu. Malumunuz terör olaylarından dolayı insanlar çekiniyordu. 6 şehir olarak yarışmaya katıldık. Gönüllü olarak biz Diyarbakır’a gitmek istedik. Oraya 15 sporcu ile katıldık. Bir kafile düzenlerken ailelerimiz bizlere destek oldu. 15 sporcumuzun 7 tanesi madalya aldı. Özellikle yıldız bayanlar ve yıldız erkeklerde ağırlıklıydık. Miniklerde ise madalya kaptırmayıp bütün madalyaları topladık. Rakipler bunu 8 yıldır yapan kişilerdi. Bizim bu spora başlamamız birinci yılını bile doldurmadan bu başarıları elde ettik. Çocukların okullarından arta kalan zamanlarda oynamak yerine ülkesini daha iyi yerlerde temsil etmek için büyük fedakarlıklar gösterdi” ifadelerini kullandı.

Katılan sporculardan Genç Erkeklerde Türkiye Şampiyonasına katılmak için belirlenen barajı geçen Kemal Ata Türkoğlu, yaklaşık bir yıldır bu sporu yaptıklarını bu sporu kısa sürede yapmalarına rağmen güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Takım olarak birçok madalya aldıklarını bunun da Kayseri için büyük bir başarı olduğunu dile getirerek destek veren Gülçin Hocasına teşekkür etti.

Dereceye giren sporcular şunlar:

Genç Erkekler Bölge 2’ncisi: Kemal Ata Türkoğlu; Yıldız Kızlarda 2’nci Zehra Koçak, 3’üncü Işılsu Yüksek; Yıldız Erkeklerde 3’üncü Bekir Can Yolak; Minik Bayanlarda 1’inci Meryem Nur Korkut, 2’nci Eda Türkoğlu, 3’üncü Hasret Nur Korkut.