Kayserililer İstanbul'da buluşacak

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri Kültür ve Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Ahmet Keklik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, 18 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan ‘İstanbul Kayserililer Buluşması'na davet edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri Kültür ve Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Ahmet Keklik'le görüşmesinin ardından İstanbul'daki Kayserililer Buluşması hakkında açıklama yaptı.

Kayserililerin her yerde farklarını ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Hemşehrilerim gittikleri yerlerde tutkunluklarını, birlik beraberliklerini gösteriyorlar. Develili hemşehrilerim de bu konuda oldukça mahirler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da Kayserililer buluşması yapıyorlar. Buradan tüm Develili hemşehrilerime ve İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerime hayırlı günler diliyor, yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.