İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserililer İstanbul'da buluşacak

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri Kültür ve Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Ahmet Keklik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri Kültür ve Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Ahmet Keklik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, 18 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan ‘İstanbul Kayserililer Buluşması'na davet edildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri Kültür ve Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Ahmet Keklik'le görüşmesinin ardından İstanbul'daki Kayserililer Buluşması hakkında açıklama yaptı.


Kayserililerin her yerde farklarını ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Hemşehrilerim gittikleri yerlerde tutkunluklarını, birlik beraberliklerini gösteriyorlar. Develili hemşehrilerim de bu konuda oldukça mahirler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da Kayserililer buluşması yapıyorlar. Buradan tüm Develili hemşehrilerime ve İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerime hayırlı günler diliyor, yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.