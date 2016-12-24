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24 Aralık 2016 16:35

Kayserililer teröre karşı yürüdü

Kayserililer teröre karşı yürüdü

24 Aralık 2016 16:35

Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yürüyüşünde Kayserililer teröre karşı yürüdü.
Sivas Caddesi üzerinde toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlar ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. 1 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı. Belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte, teröre lanet okundu.
Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği yürüyüşte, tekbirler getirilerek dualar edildi. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona ererken, polis ekipler de geniş güvenlik önlemleri aldı.



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