Kayseri’ne uyuşturucu operasyonu 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda A.Y.(44), S.Y.(26), Ö.M.(24), B.A.(23), Ö.Y.(33), G.K(37), K.Ö.(37), S.s.ç.M.E.D.(17), S.s.ç M.Y.’nin (17) yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların yapılan ev, araç ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette parça halinde 3.85 gram esrar maddesi, 8 parça halinde 9.47 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan şahıslardan S.Y., Ö.M., B.A., Ö.Y., G.K., K.Ö., S.s.ç.M.E.D., S.s.çM.Y. isimli şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildiği, A.Y. isimli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.