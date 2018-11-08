İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'nin Arçil ve Şota'sı

Kayseri Birinci Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan birisi olan Kayseri Şekerspor’da forma giyen Davut ve Dursun Zafer kardeşler, ’Kayseri’nin Arçil ve Şota’sı olarak anılıyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan birisi olan Kayseri Şekerspor'da forma giyen Davut ve Dursun Zafer kardeşler, 'Kayseri'nin Arçil ve Şota'sı olarak anılıyor.


27 Temmuz 2001 doğumlu olan Davut Zafer ile Dursun Zafer ikiz kardeş. 2013 yılında futbola başlayan Zafer kardeşler, Kayseri Şekerspor bünyesinde gerek karakterleri gerekse oyun tarzı ile kendilerinden söz ettirmeyi başarıyorlar


Kayseri futbol dünyasında şu an tek ikiz kardeş olarak görülen Zafer kardeşler, geride kalan hafta yine ilk 11'de görev alırken Tomarza Belediyespor'u 8-2 mağlup ettikleri müsabakada 3 puan sevinci yaşadılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.