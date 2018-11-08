Kayseri Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan birisi olan Kayseri Şekerspor'da forma giyen Davut ve Dursun Zafer kardeşler, 'Kayseri'nin Arçil ve Şota'sı olarak anılıyor.

27 Temmuz 2001 doğumlu olan Davut Zafer ile Dursun Zafer ikiz kardeş. 2013 yılında futbola başlayan Zafer kardeşler, Kayseri Şekerspor bünyesinde gerek karakterleri gerekse oyun tarzı ile kendilerinden söz ettirmeyi başarıyorlar

Kayseri futbol dünyasında şu an tek ikiz kardeş olarak görülen Zafer kardeşler, geride kalan hafta yine ilk 11'de görev alırken Tomarza Belediyespor'u 8-2 mağlup ettikleri müsabakada 3 puan sevinci yaşadılar.