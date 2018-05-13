24 Haziran da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Cumhuriyet Meydanın da düzenlenen bir basın açıklamasıyla adaylığını duyuran Güven Çim, amacının engelsiz bir Türkiye için mücadele etmek olduğunu vurguladı. Bağımsız aday Güven Çim: “Dünya engellilerinin gündem de olduğu bu engelliler haftası sürecinde ve aynı zamanda ayakları öpülesi annelerimizin anneler gününde yer vermeye ve böyle bir açıklama yapmaya karar verdik. Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle güzel bir yola çıktığımızı düşünüyoruz. Hem engelliler adına hem halkımız adına böyle bir yola çıktık. Hemşerilerimin destekleriyle engelsiz Türkiye için, engelli bağımsız Kayseri’den milletvekili adayıyım. Amaçlarımız memleketimizin ve insanlarımızın önünde ki tüm engelleri aşabilmek, engelsiz bir Türkiye için mücadele etmektir. Hem işçilerimizin hem çalışanlarımızın hem demokrasimizin önünde ki engelleri aşarak halkın sesi olma yolunda inşallah tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Bu vesileyle tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bu zorlu yoldan nasıl çıkacağız diye kafalarda soru oluşuyor, ona da şöyle değinmek isterim ki karınca misali biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Bu görevi de layıkıyla yapacağımızdan eminiz” dedi.