Kayseri'nin Lezzetleri YÖREX'te büyük ilgi gördü

Antalya'da düzenlenen 9. Yöresel Ürünler Fuarı Yörex'te Kayseri'nin lezzetleri binlerce kişi ile buluştu.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ortak açılan stand, fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ülkemizin gururu, yüzlerce coğrafi işaret tescili almış ve alacak olan ürünlerin sergilendiği fuarın oldukça başarılı geçtiğinin ifade ederek, "Antalya Ticaret Borsamızın öncülüğünde yapılan ve Ülkemiz ekonomisi için kalıcı çözümün en önemli kaynağı olan yerli üretim gerçeği, Yörexle daha anlamlı hale geldi" dedi.

Kayseri Pastırması ve sucuğu başta olmak üzere onlarca ürünün tanıtıldığı fuara katılan KTB Başkanı Bağlamış, Yönetim ve Meclis üyeleri, gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek onlara Kayseri hakkında bilgiler verdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da ziyaret ettiği Kayseri standına en çok ilgiyi pastırma ve sucuk gördü.