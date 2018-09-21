Kayseri'nin tatları yarıştı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen yarışmada, oda üyeleri 'yemek' ve 'tatlı' kategorilerinden oluşan 2 dalda hünerlerini sergiledi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı yemek yarışmasında ustalar, jüri üyelerini etkileyebilmek için yemeklerini süsledi. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ahilik Haftası kutlamalarında ilk kez kendilerine görev verildiğini, katılan tüm oda üyelerine teşekkürlerini ileterek yarışmaların ilerleyen yıllarda da devam edeceğini söyledi. Aydemir konuşmasında, "Bildiğiniz gibi Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilk kez odamıza böyle bir görev verildi. Burada ustalar yarışıyor. Ahi kültürü almış, ahi düsturuyla yetişen ustaların bilgi, beceri, yeteneklerini sergilemek için yarışma düzenledik. Bu yarışmayı da tatlı ve yemek olmak üzere iki kategoride yaptık. Katılımcıların hepsi gönlümüzde birinci, başta bayanlar olmak üzere tüm üyelerimizi tebrik ediyorum. Jürimiz şimdi değerlendirecek, dereceye girenler açıklandığında hediyelerini takdim edeceğiz. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak üyelerimizin haklı gururunu, farkındalığını, ayrıcalığını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. İlerleyen yıllarda inşallah devamı gelecek. Ülkemizde her ne kadar ekonomi sıkıntıda da olsa yine bir araya gelebiliyoruz. 45'in üzerinde katılımcımız var. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ise yarışma amacının Türk mutfağını ortaya çıkarmak ve onların yaşamasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı, Esnaf Odaları Birliği ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak profesyonellere yönelik böyle bir yemek yarışması düzenledik. Amacımız Kayserimizin ve ülkemizin lezzetlerini ortaya çıkarmak ve onların yaşamasını teşvik etmek. Burada ortaya çıkan, derece alan lezzetleri işletmelerimize önereceğiz. Şehrimize gelen misafirlerimize bu lezzetleri tattıracağız" ifadelerini kullandı.

Jüri üyelerinin değerlendirmesini tamamlamasının ardından Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, yarışmaya katılanları tebrik ederek dereceye girenleri açıkladı. Dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Yarışmaya Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, kurum müdürleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, davetliler ve oda üyeleri katıldı. Yarışmayı kazananlar ise şu isimlerden oluştu;

Yemek Dalı: Tarhana çorbası ile Emine Atılmış birinci, yağlama ile Semra Çağlar ikinci, pöç kebabı ile Ahmet Damdelen üçüncü.

Tatlı Dalı: Yılmaz Güney birinci, Semra Çağlar ve Mohamad Bitar ikinci, Orhan Sarı ise üçüncü.