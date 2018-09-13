Kayseri'nin uçak fiyatlarında indirim talebi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul-Kayseri uçak biletlerinde Türk Hava Yolları (THY) ve diğer özel şirket uçuşlarında diğer illere göre yüksek fiyatlar hakkında Kayseri'li vatandaşların mağdur edildiğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konuyu dikkate alarak düzenleme yapmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a gönderdiği bilgi notunda, İstanbul-Kayseri uçuşlarındaki yüksek fiyatlardan Kayseri'li vatandaşların mağdur olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İç hat uçuşlarında Kayseri için Türk Hava Yolları ile beraber diğer özel havayolu şirketlerinin yolculara çıkardığı bilet fiyatları, örneğin İstanbul-Kayseri hattıyla mukayese edildiğinde, Kayseri'den uçuş mesafesiyle daha uzak olan iller için belirlenen bilet fiyatlarından dahi fazladır. Bu durum hiç şüphe yok ki şehrimizin başta ticari faaliyetleri olmak üzere, diğer bazı alanları da olumsuz etkilemekte, Kayserili hemşerilerimiz havayolu taşımacılığında diğer illerle kıyaslandığında daha pahalı yolculuk yapmaktadır.”

Özdemir, bilet fiyatlarının diğer illerle kıyaslandığında THY uçuşlarının tamamında yüksek olmasını anlayamadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Havayolu şirketleri bilet fiyatlarının böylesine yüksek seviyede seyretmesini Ürgüp-Kapadokya bölgesine tur düzenleyecek olan turizm şirketlerinin önceden yaptırdığı rezervasyonların varlığı ve kalan diğer biletlerin de bu yüzden yüksek fiyatlı olduğu gerekçesiyle izah etmektedir. Fakat bu durumun Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımızı son derece olumsuz etkilediği aşikârdır. Aynı zamanda haksız rekabete de yol açmaktadır. Bu çerçevede konuyla ilgili gerekli tespit çalışmalarının bakanlığınızca yapılarak, Kayseri'nin diğer illerimizle uçuş ücretleri anlamında rekabet edebilmesi ve havayolu taşımacılığını normal fiyatlar üzerinden kullanabilmesini tesis etmek üzere çözüm geliştirmeniz Kayserili vatandaşlarımız için oldukça önemlidir.”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı bu açıklamalardan sonra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan konu ile ilgili tespit ve çalışmaların yapılmasını ve indirime gidilmesini istedi.