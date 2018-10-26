Kayserispor 3 puan hesabında

Haftalardır galibiyet alamamanın stresi içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, "Artık yeter. Tek bir puan dahi kaybetmek istemiyoruz. 5 haftadır yüzümüz gülmüyor. Bir yandan puan kayıpları, diğer yandan oyuncu eksiklikleri, bir diğer taraftar ekonomik kriz. Kayserispor camiası olarak artık yüzümüzün gülmesini istiyoruz. İşte bunun başlangıcı olarak da Sivasspor maçını görüyoruz. Pazar günü rakibimizi yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyoruz" dedi.

Destek çağrısı

Kadir Has Stadı'nda oynayacakları zorlu müsabaka için Kayseri halkına ve taraftara mesaj gönderen Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, "Taraftarımızla, şehir halkımızla bütünleşip Kadir Has Stadı'nı dolduralım ve takımımıza sahip çıkalım. Maç boyunca desteğimizi verelim. Anadolu derbisinde Sivasspor'u centilmence ağırlayalım, bize yakışanı yapalım. Ama sahada da 3 puanı kesinlikle alalım. Bu maçta puan kaybını düşünmek dahi istemiyorum. Takımımızda eksik sayısı da azalıyor. İnşallah, güzel futbol ve golleri atan taraf olarak 3 puanı almak bize nasip olur" yorumunda bulundu.