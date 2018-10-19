Kayserispor 9 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor, yarın oldukça önemli bir müsabakaya çıkacak. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmenin hesabında olan iki takım, Süper Lig tarihinde 19. kez birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar.

Medipol Başakşehir ile Kayserispor, bugüne kadar birbirlerine 18 kez üstünlük kurmaya çalıştı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 9 galibiyet elde ederken, Kayserispor ise 5 defa rakibini mağlup etti. 4 maçta ise beraberlik vardı. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 9 maçta galip gelemedi. 7 kez yenilen Kayserispor 2 kez de berabere kaldı. Bu müsabakalarda rakibine sadece 2 gol atan Kayserispor kalesinde ise 14 gol gördü. Kayserispor, rakibine karşı son olarak 2011-2012 sezonunda sahasında 1-0'lık galibiyet elde etmişti.

Yarın saat 16.00'da başlayacak ve hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada rakibi karşısına 8 futbolcusundan yoksun olarak çıkacak olan Kayserispor, sürpriz bir neticeye imza atmak istiyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Eğer iyi konsantre olursak kazanabiliriz" dediği bugünkü maç için ev sahibi ekip favori gösteriliyor. Türkiye'nin yasal bahis sitesi, Başakşehir'in galibiyetine 1.30 oran, Kayserispor'un galibiyetine ise 5.50 oran verirken beraberliğe ise 3,75 oran belirledi.

Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri:

2017/2018 M.Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-M.Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

2016/2017 M.Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 M.Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

2012/2013 M.Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

2011/2012 M.Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-M.Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-M.Başakşehir 3-2

2010/2011 M.Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-M.Başakşehir 1-1

2009/2010 M.Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 M.Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-M.Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-M.Başakşehir 1-2

2007/2008 M.Başakşehir-Kayserispor 1-1