Kayserispor ailesi büyüyor

Erol Bedir'in kulüp başkanı olarak göreve geldiği günden bu yana Kadir Has Stadı tribünlerindeki boşlukların giderilmesi için gösterdiği gayret netice vermeye başladı.

Taraftardan sorumlu yönetici olarak Yönetim Kurulu'nda görev alan Süleyman Akın, özellikle Kapalı Kale taraftar grubu içerisindeki sayıyı artırmaya yönelik çok önemli hamleler yapıyor.

Kayserispor sevgisinin genç yaşta aşılanması için Kapalı Kale taraftar grubu üyeleri ile birlikte koordineli olarak çalışan Süleyman Akın, özellikle deplasmana gidileceği zaman pür dikkat oluyor. Taraftarların sağlıklı bir şekilde gidip gelmesine vesile olmaya çalışan Süleyman Akın, "Kayserispor'un olmazsa olmazları arasında bulunan taraftarlarımızı her zaman baş tacı yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda tribünlerdeki taraftar kitlemiz kat be kat artacaktır. Bunun çalışmasını sürdürüyoruz. Kayserispor'u daha güçlü hale getirmenin gayretindeyiz" dedi.

Bu sezon Kayserispor'un bütün deplasman müsabakalarında tribündeki yerini alan Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Göztepe ile Cumartesi günü oynanacak maçta da tribünde olacak. Kayserispor kulübü, her zaman olduğu gibi yine taraftara destek vererek otobüs tahsisinde bulundu.