Kayserispor başarıya kenetlendi

Spor Toto Süper Lig'de 12 haftayı 12 puanla noktalandıran ve tehlike bölgesinin hemen üzerinde bulunan Kayserispor, geleceğe umutlu bakıyor ve başarı için kenetlenmiş durumda.

Geride kalan Cumartesi günü Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiren ve Erol Bedir başkanın görevini devam ettirdiğini Kayserispor, aynı günün akşamında Galatasaray'a 3 golle mağlup olmasına rağmen kötü günlerin geride kalacağına inanıyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, "Takımda saka ve cezalı oyuncu sayısının çokluğundan ötürü kadro sıkıntımız vardı. Lige verilen arada sakat oyuncularımızın sayısının azalacağını umut ediyoruz. Ayrıca ekonomik sıkıntıyı da aşmak adına oyuncularımıza bugün ödeme gerçekleştiriyoruz. Artık kötü günleri geride bırakmak istiyoruz. Kayserispor olarak birbirimizi daha çok kenetlenip başarı için mücadele vereceğiz" dedi.

Ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı için sıkı bir çalışma dönemi geçirerek deplasman galibiyeti almak istediklerini söyleyen Orhan Taşçı, "Teknik heyet ve futbolcularımız, söz verdi. Camiamıza söz verdiler. Ligde bu sezon da başarılı olmak ve bizleri mutlu etmek istiyorlar. Biz de kendilerine inanıyoruz" yorumunda bulundu.