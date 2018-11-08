Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Tahammülümüzü yitirmeyelim"

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Erol Bedir, "Son yıllarda artan ve özetle; Birbirimize tahammülsüzlük, Rakibe Saygı Noksanlığı ve her ne olursa olsun ama 3 neticeli oyunun sonucu benim lehime olsun şartlanmışlığı cümleleriyle ifade edebileceğimiz hastalıklar maalesef ülke futbolunu kemirmekte ve yöneticisinden-taraftarına, teknik heyetinden-futbolcusuna bütün paydaşları bu sağlıksız ortama çekmektedir. Yönetimler, hakemler, medya veya başka kurum ve kuruluşlar ,sadece kendi lehimize davranınca adil olduğunu söylemekte, aleyhimize bir karar verdiklerinde ise her türlü komplo teorilerini üretebilmekteyiz. Sesi gür çıkan, medya desteği güçlü ve taraftar sayısı çok olan takımlarımız canları birazcık yandığında yıllardır Anadolu takımlarının çektikleri sıkıntıları belki hatırlamaktadır. Son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar ise hiç bir 'ama' ile 'ancak' ile izah edilebilecek, sıradan meseleler değildir.

İki güzide kulübümüz; gerçekten saygı duyulan dirayetli yönetimlere, çok tecrübeli teknik heyet ve oyuncu grubuna sahip olmalarına rağmen maalesef hiç arzu etmediğimiz saha olayları yaşanmış, milyonlarca insan gördükleri manzara karşısında tabiri caizse şok olmuşlardır. Asıl şaşırtıcı olan ise, maçtan hemen sonraki olaylardan daha çok maçtan bir iki gün sonraki yapılan açıklamalardır. Herkes kendince bir yön tayin etmiş , üzücü olan ve arzu edilmeyen asıl büyük fotoğrafı kapatmaya ve haklı çıkmaya çalışmışlardır. Kim haklı olursa olsun gördüğümüz tablo değişecek midir? Veya bir oyuncu bir maç eksik ceza alırsa olay normal mi kabul edilecektir" ifadesinde bulundu.

Erol Bedir, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Unutmayalım ki, bahse konu, asırlık çınarlar olan iki takımımız ve diğer takım yöneticilerimizle birlikte ülkemizde futbolu yönetenler hep aynı gemide. Birbirimize kenetlenip, tahammül edip, Türk futbolunu en yukarılara nasıl çıkarabiliriz, onu tartışmalıyız. Yoksa, bu kadar sıkıntının yaşandığı ortamda, TFF'nin yıllardır uyguladığı PFDK'ya sevk ve karar günlerini tartışarak bir yere varamayız. Diğer kulüpte kendince bir takım argümanlar kullanarak konuyu mecrasından çıkarabilir. Disipline sevklerle ilgili veya alışılmış diğer uygulamalarla ilgili kulüplerimizden gelebilecek yeni takvimler Kulüpler Birliğinde tartışılıp TFF ile yapılacak görüşmelerde karara bağlanabilir. Lütfen; her türlü olumsuzlukla mücadele edilen ülkemizde, bir nebze gülümseyen yüzler oluşturan futbolumuzu barışın ve saygının aracı yapmaya çalışalım"