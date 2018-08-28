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28 Ağustos 2018 19:24

Kayserispor Boldrin’i gönderdi

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasını yenilgisiz geçirip 5 puan toplayan Kayserispor, kadrosunda da revizyona gidiyor.

Kayserispor Boldrin’i gönderdi

28 Ağustos 2018 19:24

Daha önce Espinoza ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu kez de Fernando Boldrin ile geçici bir süre yolunu ayırdı.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın ’yeni sezonda kadroda düşünmüyorum’ diye rapor verdiği ve menajeri aracılığıyla kendisine kulüp bulması istenen Fernando Boldrin, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Fernando Boldrin, bu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Bu futbolcunun satın alma opsiyonu da Çaykur Rizespor’da olacak. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada ise; "Oyuncumuz Fernando Henrique Boldrin’in, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’a 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.




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