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22 Mayıs 2018 10:47

Kayserispor boş geçmedi

Kayserispor, geride kalan Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunda oynadığı 34 maçta da tüm oyuncu değişikliği hakkını kullanarak ligde yer alan 18 takım arasında en fazla oyuncu değişikliği yapan 5 takım arasında yer aldı.

Kayserispor boş geçmedi

22 Mayıs 2018 10:47


Kayserispor ile birlikte Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor takımlarıda bu sezon oynadıkların maçların tamamında bütün oyuncu değişikliği haklarını kullanan ekipler oldu. Lig boyunca 102 kez oyuncu değiştiren bu takımları 101 oyuncu değişikliği yapan Beşiktaş, Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe takımları takip etti. Ligde en az oyuncu değişikliğine giden takımlar ise 94 değişiklik ile Kasımpaşa, 95 oyuncu değişikliği ile Aytemiz Alanyaspor ve 97 değişiklik ile Bursaspor oldu.




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