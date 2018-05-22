Kayserispor boş geçmedi

Kayserispor ile birlikte Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor takımlarıda bu sezon oynadıkların maçların tamamında bütün oyuncu değişikliği haklarını kullanan ekipler oldu. Lig boyunca 102 kez oyuncu değiştiren bu takımları 101 oyuncu değişikliği yapan Beşiktaş, Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe takımları takip etti. Ligde en az oyuncu değişikliğine giden takımlar ise 94 değişiklik ile Kasımpaşa, 95 oyuncu değişikliği ile Aytemiz Alanyaspor ve 97 değişiklik ile Bursaspor oldu.