Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen Kayserispor'da önümüzdeki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yaptıkları düz koşu ile antrenmana devam etti. Antrenman öncesi Teknik Direktör Sağlam, futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımın rakip Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorlar mağlup ederek 7. haftada ligdeki ilk galibiyetini almıştı.

6 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşma Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Geride kalan 7 haftada 8 puan toplayan Kayserispor puan cetvelinde 13. sırada yer alırken Çaykur Rizespor ise 6 puanla 15. sırada bulunuyor.