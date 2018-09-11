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Kayserispor Cumartesi'ye endeksli

Süper Lig’in ilk yarı fikstürünün tarih ve saatleri belli oldu.

Süper Lig'in ilk yarı fikstürünün tarih ve saatleri belli oldu. Federasyon'un takvimine göre Kayserispor, en çok Cumartesi günü sahaya çıkacak.


Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının takvimi belli oldu. Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 beraberlik ile 8 puan toplayarak 5. haftaya namağlup giren Kayserispor'un bundan sonra ligin ilk yarısının sonuna kadar oynayacağı 13 maçın günü ve saati belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Kayserispor, en çok Cumartesi günü sahaya çıkacak. Kayserispor, Cumartesi günü 7 maç oynayacak. Pazar günü 5 maça çıkacak Sarı Kırmızılılar 1 kez de Pazartesi günü oynayacak. Kayserispor, ligin ilk yarısında hiç Cuma maçına çıkmayacak.


6 iç saha maçına çıkacak olan Kayserispor, bunların 3'ünü Cumartesi günü 3'ünü de Pazar günü oynayacak. Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş ve sahasında Trabzonspor ile Cumartesi günü, sahasında Galatasaray ile Pazar günü oynayacak.


MAÇ GÜNÜ VE SAATLERİ


5.Hafta Göztepe-Kayserispor


15 Eylül Cumartesi / 20:00


6.HAFTA Kayserispor-Konyaspor


22 Eylül Cumartesi / 16:00


7.HAFTA Beşiktaş-Kayserispor


29 Eylül Cumartesi / 19:00


8.HAFTA Kayserispor-Rizespor


6 Ekim Cumartesi / 13:30


9.HAFTA Başakşehir-Kayserispor


20 Ekim Cumartesi / 16:00


10.HAFTA Kayserispor-Sivasspor


27 Ekim Pazar / 13:30


11.HAFTA Ankaragücü-Kayserispor


4 Kasım Pazar / 13:30


12.HAFTA Kayserispor-Galatasaray


11 Kasım Pazar / 19:00


13.HAFTA Alanyaspor-Kayserispor


24 Kasım Cumartesi / 16:00


14.HAFTA Kayserispor-Trabzonspor


1 Aralık Cumartesi / 19:00


15.HAFTA Kasımpaşa-Kayserispor


10 Aralık Pazartesi / 20:00


16.HAFTA Kayserispor-Akhisarspor


16 Aralık Pazar / 16:00


17.HAFTA Erzurumspor-Kayserispor


23 Aralık Pazar / 13:30

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