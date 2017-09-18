sıraya yerleşen Kayserispor böylece son 6 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Sarı-Kırmızılı takım en son 2010-2011 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlar ile dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, son 6 sezonun en iyi 5 haftalık performansına imza attı. Sarı-Kırmızılı takım ligde sadece Galatasaray’a mağlup olurken, Göztepe, Sivasspor ve Antayaspor’u mağlup etti. Osmanlıspor ile berabere kalan ekip 10 puan toplayarak 4. sıraya yerleşti. Bu durum Kayserispor’un son 6 sezonunda en iyi performans olurken en son aynı başarıya 2010-2011 sezonunda ulaşabilmişti. 2014-2015 sezonunda o günkü ismi ile PTT 1. Lig’de şampiyon olan Kayseri ekibi 5. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 8 puan toplamış ve 5. sırada yer alabilmişti. Kayserispor Süper Lig’de mücadele ettiği son 5 sezonda ise ilk 5 haftalar göz önüne alındığında en fazla 5 puan alabilmişti.

Kayserispor’un son 7 sezonunda ligin ilk 5 haftalarında aldığı puanlar ve pan sıralamasındeki yeri şöyle:

2016-2017: 5 Puan-13. basamak

2015-2016: 5 Puan-13. basamak

2014-2015: 8 Puan-5. basamak

2013-2014: 4 Puan 15. basamak

2012-2013: 4 Puan 15. basamak

2011-2012: 4 Puan 16. basamak

2010-2011: 10 Puan 4. Basamak