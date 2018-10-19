İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor eski Başkanı Yıldız'dan destek çağırısı

Kayserispor eski Başkanlarından Ahmet Yıldız, sarı kırmızılı takımın içerisinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtulması için şehrin önde gelenlerinin, işadamlarının güç birliği yapması gerektiğini söyledi.


Kayserispor eski Başkanı Ahmet Yıldız, “Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisi Kayserispor'dur. Buna sahip çıkmak hepimizin asli görevi olsa gerek. Kayseri için hem ekonomik hem sosyal olarak son derece büyük önem taşıyan Kayserispor desteklenmeli. Bu konuda şehri yöneten herkes elini taşın altına koymalı” dedi.


Eski Başkan Ahmet Yıldız, “Erciyesspor, Kayseri'nin gözbebeği bir takımımızdı. Ancak ilgisizlikten, destek verilmediğinden ötürü şu an futbol sahnesinden silinip gitti. Kayserispor'u da aynı sona mahkum etmemeliyiz. Kayserispor'un başarılı günlere ulaşabilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.