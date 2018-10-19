Kayserispor eski Başkanı Yıldız'dan destek çağırısı

Kayserispor eski Başkanı Ahmet Yıldız, “Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisi Kayserispor'dur. Buna sahip çıkmak hepimizin asli görevi olsa gerek. Kayseri için hem ekonomik hem sosyal olarak son derece büyük önem taşıyan Kayserispor desteklenmeli. Bu konuda şehri yöneten herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Eski Başkan Ahmet Yıldız, “Erciyesspor, Kayseri'nin gözbebeği bir takımımızdı. Ancak ilgisizlikten, destek verilmediğinden ötürü şu an futbol sahnesinden silinip gitti. Kayserispor'u da aynı sona mahkum etmemeliyiz. Kayserispor'un başarılı günlere ulaşabilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.