Kayserispor - Galatasaray 53. randevuda

kez birbirine üstünlük kurmak isteyecek. İki ekip 45. kez Süper Lig maçında karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayseri'de zorlu bir müsabaka oynanacak. Ligde oynadıkları son maçında yüzleri gülmeyen Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadı'nda birbirini yenmek için mücadele verecek. Renktaşlar 53. kez birbirine üstünlük kurabilmenin planı ile sahaya çıkacak.

Galatasaray önde

Sarı-kırmızılı iki ekip, bugüne kadar 44 kez Süper Lig'de, 7 kez de Türkiye Kupası'nda, 1 kez de Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul temsilcisinin üstünlüğü görülüyor. Geride kalan 44 Süper Lig maçında Galatasaray 27 kez kazanırken, Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 94 kez gol sevinci yaşarken, Kayserispor ise rakibine 33 gol atabildi. İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan 7 müsabakada her iki ekip de 3'er kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Türkiye Süper Kupa maçında ise Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Tarihi galibiyet

Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan 22 Süper Lig maçında beraberliklerin yoğunluğu gözleniyor. Kayserispor, rakibini sahasında sadece 1 kez mağlup edebildi. Bu da 1973-1974 sezonunda 2-1'lik skor ile oldu. Sarı Kırmızılılar, o günden beri sahasında lig maçında Galatasaray'ı mağlup edemiyor. Kayseri'de oynanan 22 Süper Lig maçında Kayserispor 1 kez, Galatasaray ise 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 12 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 18 gol atarken Galatasaray ise 20 kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki 53. randevu yarın Kadir Has Stadı'nda. Maç saat 19.00'da başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabakada Kayserispor'dan Sakıb Aytaç, Artem Kravets, Oğuzhan Berber, Jean Armel Kana Biyik, Levent Gülen, Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Papa Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando, Mariano Ferreira ve Eren Derdiyok oynayamayacak.

İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Süper Lig maçları

2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2015/2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1

2013/2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4

2012/2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2

2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2010/2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2008/2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0

2007/2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2006/2007 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 4-0

2005/2006 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2005/2006 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2004/2005 Kayserispor-Galatasaray 2-2

2004/2005 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1995/1996 Galatasaray-Kayserispor 5-0

1995/1996 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1994/1995 Kayserispor-Galatasaray 0-1

1994/1995 Galatasaray-Kayserispor 2-1

1993/1994 Galatasaray-Kayserispor 3-1

1993/1994 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1992/1993 Galatasaray-Kayserispor 4-2

1992/1993 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1985/1986 Galatasaray-Kayserispor 5-2

1985/1986 Kayserispor-Galatasaray 0-0

1979/1980 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974/1975 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974/1975 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1973/1974 Kayserispor-Galatasaray 2-0

1973/1974 Galatasaray-Kayserispor 1-0

Türkiye Kupası maçları

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 1-0

1993/1994 Kayserispor-Galatasaray 2-3

1987/1988 Galatasaray-Kayserispor 4-1

1987/1988 Kayserispor-Galatasaray 1-5

1977/1978 Galatasaray-Kayserispor 0-0

1977/1978 Galatasaray-Kayserispor 0-1

Süper Kupa maçı

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 2-1