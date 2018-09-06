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06 Eylül 2018 15:23

Kayserispor hazırlık maçı yapacak

Süper Lig’in 5.

Kayserispor hazırlık maçı yapacak

06 Eylül 2018 15:23

haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçı oynayacak.


Süper Lig’in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, lige verilen Milli Maç arasında da idmanlarını sürdürüyor. Yardımcı antrenör Gökhan Geylani nezaretinde çalışan Kayserispor’da futbolcuların moralli olduğu gözlendi. Önümüzdeki hafta İzmir’de oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarına start veren Kayserispor, bu hafta sonunu da boş geçirmemek için hazırlık maçı oynayacak.


Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Cumartesi günü Kadir Has Yan Saha’da TFF 1.Lig takımlarından Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Müsabakanın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar, bir ücret ödemeden tribündeki yerini alabilecek" dedi.




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