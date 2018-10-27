Kayserispor ile Sivasspor 23. randevuda

kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakadan kârlı ayrılmak isteyen iki takım bugüne kadar Süper Lig'de 22 kez karşılaştı. İlk kez 1973-1974 sezonunda karşılaşan ve Türk futboluna kara bir leke olarak giren yarım kalan müsabaka ile başlayan rekabet bugünlere kadar geldi.

Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig serüveninde 23. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 22 kez karşılaşan iki ekip, birbirine üstünlük kurmuş değil. 22 maçta iki takım da 6'şar kez kazanırken 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 35 gol atarken Sivasspor ise 27 gol gördü. Kayseri'de oynanan 11 maçta Kayserispor 3 kez kazanırken Sivasspor 1 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda sarı kırmızılılar 19 gol atarken Sivasspor ise 12 gol attı.

En gollü maçlar

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan 22 Süper Lig maçında 31 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Ayrıca 2012-2013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı. Yine 2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 2-4 kazanırken 2005-2006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 0-5'lik skorla kazanan taraf olmuştu.

8 maçtır yenilmiyor

Kayserispor ile Sivasspor arasında Kayseri'de 11 müsabaka oynandı. Geride kalan 11 maçta Kayserispor'un rakibine oranla daha fazla kazandığı görülürken 7 maç berabere bitti. Kayserispor, Süper Lig maçlarında sahasında Sivasspor'a 8 maçtır yenilmiyor. Bu 8 maçta Kayserispor 3 kez kazanırken 5 maç da berabere bitti. Sivasspor'un Kayseri'deki tek galibiyeti 2007-2008 sezonunda idi. İşte iki takım arasındaki Süper Lig maçları:

2017/2018 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2

2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1

2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2

2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Kayserispor-Sivasspor 4-1

2009/2010 Kayserispor-Sivasspor 2-2

2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4

2008/2009 Kayserispor-Sivasspor 0-0

2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Sivasspor 0-1

2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2

2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2

Ulusoy ilk kez

Kayserispor ile Sivasspor arasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakayı İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Saat 13.30'da başlayacak müsabakada Volkan Ahmet Nariç ile İbrahim Bozbey yardımcı hakem olarak görev yapacak. Alper Ulusoy, Kayserispor'un bugüne kadar 6 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 2 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı takımın geçen sezon sahasında 1-1 berabere kaldığı Başakşehir ve bu sezon sahasında 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor maçını yöneten Alper Ulusoy, konuk takım Sivasspor'un da 6 maçına çıktı. Bu maçlarda Sivasspor 2 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı. Alper Ulusoy, ilk kez Kayserispor ile Sivasspor arasındaki bir müsabakada düdük çalacak.