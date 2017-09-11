Kayserispor ilk yarıyı seviyor

Bu gollerİN 4 tanesi ise maçların ilk yarısında geldi.

SporToto Süper Lig’de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan toplayan Kayserispor, rakip fileleri tam 6 kez havalandırdı. Sarı-Kırmızılı takım attığı gollerin 4’ünü ilk yarılarda, 2’sini ise ikinci yarılarda buldu. Kayserispor 4-1 mağlup olduğu Galatasaray maçında Levent Gülen ile 29. dakikada gol buldu. İkinci haftada oynanan Göztepe maçında ise Varela 17. dakikada ağları havalandırdı. Üçüncü haftada oynanan Osmanlıspor maçında yine Varela takımına 14. dakikada gol sevinci yaşattı. Son olarak Sivasspor maçında da Umut Bulut 38. dakikada attığı gol ile tribünleri ayağa kaldırdı. Kayserispor’un ikinci yarılarda attığı goller ise Osmanlıspor maçında 87. dakikada Mendes ile Sivasspor maçında 83. dakikada Stojiljkovic olarak dikkat çekti. Geride kalan 4 hafta sonunda iki gole imza koyan Varela takımın en golcü ismi oldu.