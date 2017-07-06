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06 Temmuz 2017 12:39

Kayserispor, kamp için Erzurum’a gitti

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Erzurum’a gittiKayserispor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor.

Kayserispor, kamp için Erzurum’a gitti

06 Temmuz 2017 12:39

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Erzurum’a gitti


Kayserispor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor. Dün yaptıkları tek antrenmanın ardından sabah saatlerinde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, kamp yapacakları Erzurum’a hareket etti.


Sarı-Kırmızılı ekip, 1. etap çalışmalarını sürdüreceği Erzurum’da 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenecek turnuvaya katılacak. Kayseri temsilcisi daha sonra Avusturya’ya geçerek burada 4 hazırlık maçı yapacak.




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