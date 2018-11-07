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Kayserispor, Kana Biyik'i kadro dışı bıraktı

Kayserispor yönetimi, disiplinsiz davranışlarından ötürü Kamerunlu futbolcu Jean Armel Kana Biyik’i kadro dışı bıraktı.

Kayserispor yönetimi, disiplinsiz davranışlarından ötürü Kamerunlu futbolcu Jean Armel Kana Biyik'i kadro dışı bıraktı.


Kayserispor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Jean Armel Kana Biyik antrenmanlarda, müsabakalarda ve teknik heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır" denildi.


Kana Biyik, son oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Kana Biyik, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı da bacağında ağrı hissettiği gerekçesi ile yarıda bırakmıştı.

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