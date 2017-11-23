Kayserispor Kulübü Başkanı Dr. Erol Bedir: “Zafere 3 gün var”

Erol Bedir, Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulunarak; “Zafere 3 gün var” dedi.

Süper Ligin flaş ekiplerinden Kayserispor’da konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları aralıksız devam ederken, Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir de maç öncesi açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü şampiyon adayı Medipol Başakşehir’i ağarlayacaklarını kaydeden Bedir açıklamasında, “2017-18 futbol sezonu ilk 12 maçında almış olduğu; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan toplayarak lig 4.’sü durumunda olan Kayserisporumuz, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00 de Kadir Has Stadı’nda 13. müsabakasına çıkacak ve şampiyonluk adayı Başakşehir ile karşılaşacaktır. Rakip takımın kadro kalitesi, istikrarı ve aldığı başarılı sonuçlar herkes tarafından bilinip, takdir edilmekte. Bu sezon özellikle kendi sahamızda 25-30 bin taraftarımızla bütünleşen Kayserisporumuzun neler yapabileceğini de başta yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızla beraber büyük taraftarımız bilmekte ve bu mücadeleden de zaferle çıkacağına inanmaktadır. Masada yönetim, sahada takım, tribünde ise muhteşem taraftarımızla Kayserispor, kendilerine dua ve moral desteğini esirgemeyen şehri yönetenler ve değerli hemşehrilerimizin de katkıları sonucu Pazartesi maç bitiminde şehrimizde bir bayram havası yaşayacağımıza inanıyoruz. Herkes inansın, zafer inananlarındır” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara sürpriz

Maça gelecek olan taraftarlara Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından 10 bin adet boyunluk ve bere yaptırıldığını sözlerine ekleyen Başkan Bedir, “Bu inanç ve kazanma azmiyle çıkacağımız Başakşehir maçına şehrimizden büyük ilgi bulunmakta olup, her kişi veya kuruluş bu başarı için katkı vermeye çalışmaktadır. Bu gayeye matuf olmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanlığımız havaların da biraz soğuk olabileceğini hesap ederek 10 bin adet boyunluk ve bere yaptırmış olup Başakşehir maçına gelecek (localar ve protokol hariç ) ilk 10 bin taraftarımıza statta dağıtılacaktır. Bu vesile ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri desteklerin maddi boyutundan ziyade sahiplenme, aidiyet hissetme, bizlerle birlikte taraftar ve takımı motive etme fonksiyonu daha ön planda olup diğer kişi ve kurumları da bu tip değişik desteklere davet ediyoruz. Bu vesile ile bütün hemşerilerimizi ve şehrin tüm dinamiklerini pazartesi akşamı maça davet ediyoruz. Büyük taraftarımızın 90 dakika boyunca sürecek olan küfürsüz ve hakaret içermeyen desteği ile Başakşehir’i yeneceğimize ve Türkiye gündemine oturacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.