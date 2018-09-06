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06 Eylül 2018 12:48

Kayserispor lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kayserispor lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor

06 Eylül 2018 12:48


Kayserispor, Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada antrenman yaptı. Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Gökhan Geylani yönetiminde yapılan antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketleri yapan sarı kırmızılı futbolcular daha sonra top kapma çalışması yaparak antrenmanı noktaladı.


Ligde topladığı 8 puanla 4. sırada bulunan Kayserispor, cumartesi günü Kadir Has Stadı dış sahada Osmanlıspor ile hazırlık maçı yapacak.




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