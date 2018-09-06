Kayserispor lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor

Kayserispor, Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada antrenman yaptı. Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Gökhan Geylani yönetiminde yapılan antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketleri yapan sarı kırmızılı futbolcular daha sonra top kapma çalışması yaparak antrenmanı noktaladı.

Ligde topladığı 8 puanla 4. sırada bulunan Kayserispor, cumartesi günü Kadir Has Stadı dış sahada Osmanlıspor ile hazırlık maçı yapacak.