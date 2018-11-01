Kayserispor, MKE ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazarspor'u 6-1 yenen ve moral bulan Kayserispor, deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç ile antrenman noktalandı.

Kaleciler, kaleci antrenörü Öztürk Tanrıbilir eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanı Mehmet İlgün İlkokulu Müdürü Ali Çakmak, Sınıf öğretmeni Ayhan Balcı ve 4/C sınıfı öğrencileri ziyaret etti. Minik öğrenciler, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularımıza çiçek verdiler.