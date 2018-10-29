Kayserispor-Pazarspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

tur karşılaşmasında Kayserispor ile Pazarspor arasında oynanacak olan karşılaşmasında Eskişehir Bölgesinden Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Kayserispor, Turunda Çarşamba günün Kadir Has Stadyumunda TFF 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Pazarspor'u konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'de tam 5 maç sonra Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet özlemine son veren Sarı-Kırmızılılar gözünü kupaya çevirdi. Ziraat Türkiye Kupasına 4.Turda dâhil olan Sarı-Kırmızılılar bu turu geçerek adını gruplara yazdırmayı istiyor. Pazar maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor yarın yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek. Çarşamba günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Pazarspor maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Eskişehir Bölgesinden Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4.Hakemi Kutluhan Bilgiç.