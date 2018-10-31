Kayserispor sakatlık haberi

Spor Toto Süper Lig'de haftalar sonra galip gelerek yüzü gülen Kayserispor'da Deniz Türüç yeniden sakatlandı.

Gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışan ve hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçında takımındaki yerini alması beklenen Deniz Türüç'ün sakatlığı nüksetti. Şut çalışması esnasında rahatsızlanan ve tetkikleri gerçekleştirilen Deniz Türüç'ün sol baldırında aşırı zorlanma tespit edildi. İdmanı yarım bırakan milli futbolcunun 2-3 hafta daha takımından uzak kalacağı öğrenildi.

Bu sezon Kayserispor forması ile 6 maçta görev alan Deniz Türüç, 6'sında da ilk 11'de sahaya çıktı. 496 dakika sahada kalan ve 2 asist yapan Deniz Türüç, Konyaspor maçından bu yana forma giyemiyor. Deniz Türüç, Ziraat Türkiye Kupası maçında Pazarspor'a karşı, Süper Lig'de de Ankaragücü ve Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. 25 yaşındaki futbolcunun deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçına hazır olması bekleniyor.