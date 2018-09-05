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05 Eylül 2018 10:48

Kayserispor son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Spor Toto Süper Lig’in ilk 4 haftasını namağlup geçerek 8 puan ile 4.

Kayserispor son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

05 Eylül 2018 10:48

sıraya yerleşen Kayserispor, son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Sarı-Kırmızılı takım en son 2010-2011 sezonunda ilk 4 haftalık periyodu 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup 10 puan ile geçmişti.


Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek adından söz ettiren Kayserispor, 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 4 haftada 18 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Bu performans aynı zamanda Kayseri ekibinin son 8 sezonunda ilk 4 haftalar değerlendirmeye alındığında yaptığı en iyi lig başlangıcı oldu. Kayserispor, en son 4 haftalık periyodu en son 2010-2011 sezonunda namağlup olarak geçmiş ve aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puana ulaşmıştı. Son 8 sezonun 7’sini Süper Lig’de geçiren Sarı-Kırmızılı takım, 2014-2015 sezonunda ise bugünkü adıyla TFF 1. Lig’de mücadele etti. Tüm bu sezonlarda aynı başarıyı bir türlü yakalayamayan Kayseri ekibi, bu sezon ise önemli işlere imza atarak 4 haftayı namağlup olarak kapattı. Kayserispor son 9 sezonda ligin ilk 4 haftalarında gösterdiği performans şöyle:


2018-2019


2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 puan


2017-2018 Sezonu


2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 puan


2016-2017


2 beraberlik, 2 puan


2015-2016


1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan


2014-2015 (TFF 1. Lig)


1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan


2013-2014


1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 puan


2012-2013


1 beraberlik, 1 puan


2011-2012


1 galibiyet, 3 puan


2010-2011


3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 puan




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