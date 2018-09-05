sıraya yerleşen Kayserispor, son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Sarı-Kırmızılı takım en son 2010-2011 sezonunda ilk 4 haftalık periyodu 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup 10 puan ile geçmişti.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek adından söz ettiren Kayserispor, 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 4 haftada 18 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Bu performans aynı zamanda Kayseri ekibinin son 8 sezonunda ilk 4 haftalar değerlendirmeye alındığında yaptığı en iyi lig başlangıcı oldu. Kayserispor, en son 4 haftalık periyodu en son 2010-2011 sezonunda namağlup olarak geçmiş ve aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puana ulaşmıştı. Son 8 sezonun 7’sini Süper Lig’de geçiren Sarı-Kırmızılı takım, 2014-2015 sezonunda ise bugünkü adıyla TFF 1. Lig’de mücadele etti. Tüm bu sezonlarda aynı başarıyı bir türlü yakalayamayan Kayseri ekibi, bu sezon ise önemli işlere imza atarak 4 haftayı namağlup olarak kapattı. Kayserispor son 9 sezonda ligin ilk 4 haftalarında gösterdiği performans şöyle:

2018-2019

2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 puan

2017-2018 Sezonu

2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 puan

2016-2017

2 beraberlik, 2 puan

2015-2016

1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan

2014-2015 (TFF 1. Lig)

1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan

2013-2014

1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 puan

2012-2013

1 beraberlik, 1 puan

2011-2012

1 galibiyet, 3 puan

2010-2011

3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 puan