Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 16:37

Kayserispor taraftarı stadı dolduracak

Kayserispor taraftarı, bu sezon Kadir Has’ta oynanacak müsabakalarda sarı kırmızılı takımın en önemli itici gücü olacak.

Kayserispor taraftarı stadı dolduracak

15 Ağustos 2018 16:37


Kayserispor’un en önemli taraftar kitlesi olan Kapalı Kale Taraftar Derneği, hem dernek hem Kayserispor taraftar sayısını artırmak için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılı takıma gönül veren binlerce taraftar, Kadir Has Stadı doldurmak için yeni projeler geliştiriyor.


Kapalı Kale Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dirgenali, yaptığı açıklamasında “Kayserisporlu olmak için, Kayserisporluyum demek yeterli değil. Bunu eyleme dökmeliyiz. En azından yeni jenerasyonu Kayserisporlu yapmalıyız. Bunun için bizler, okul statüsünde çalışmalar yapıyoruz. Kayserispor ürünleri hediye ediyoruz. Okullarımıza kitap, defter, kırtasiye malzemesi yardımı yaparak Kapalı Kale taraftar grubunun ne denli aktif ve yararlı çalışmalar yaptığını göstermek ve bu noktada da Kayserispor sevgisini aşılamak istiyoruz. Okullar ile diyalog halindeyiz. Her geçen hafta sayımızı artırmak ve projelerimizin sonucunda Kadir Has’ı doldurmak istiyoruz” yorumunda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç