İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor ter attı

Sarı Kırmızılılar, lige verilen arada hazırlık maçı oynadı.

A takım 4 gol attı


Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftası öncesinde milli maç arasına giren takımlardan birisi olan Kayserispor, sayısal olarak epey eksik olmasına rağmen sıkı bir şekilde çalışıyor.


Kayserispor milli maç arasında A2 takımı ile hazırlık maçı oynadı. Kadir Has tesislerindeki müsabakayı Kayserispor 4-0 kazandı. A takımın gollerini Umut Bulut (2), Şamil Çinaz ve Bilal Başacıkoğlu attı. İlk yarısı 2-0 biten müsabakada kaptan Umut Bulut attığı goller yanı sıra hırsı ile taktir topladı.


Bu müsabakada sakatlığı geçen Tiago Lopes forma giyerken Atıla Turan, Kana Biyik ve Deniz Türüç forma giymedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.