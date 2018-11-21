Kayserispor toparlanıyor

Kayserispor'da eksikler, bir bir dönüyor. Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç ve Artem Kravets'den iyi haber var.

Ligin 13. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da sakat oyuncuların düzeliyor olması teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Haftalardır ekonomik sıkıntının yanı sıra kadro sıkıntısı yaşayan Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Artem Kravets'den iyi haber geldi. Hafif sakatlığı bulunan Tjaronn Chery ile Bilal Başacıkoğlu'da da korkulan olmadı ve bu iki futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı.

Belinde spazm oluşan ve tedavisi tamamlanan Bilal'in hırslı oluşu dikkatlerden kaçmıyor. Kayserispor'da stoper futbolcu Levent Gülen, ofans elemanları Bilal Başacıkoğlu ve Tjaronn Chery Alanyaspor maçında takımındaki yerini alabilecek.

Kayserispor'da sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber, Artem Kravets, Deniz Türüç, kırmızı kart cezalısı Tiago Lopes bu hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Kana Biyik da bu maçta oynamayacak. Ancak Artem Kravets ile Deniz Türüç, bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında takımındaki yerini alabilecek. Hasan Hüseyin Acar ise sonraki hafta Kasımpaşa maçına hazır hale gelecek.