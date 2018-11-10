Kayserispor U21 evinde kayıp

U21 Ligi’nin 12.
U21 Ligi'nin 12. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Sümer Stadı 1 No'lu Saha
Hakemler: Ali Kılıç, Dursun Zeybek, Melih Korkusuz
Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Ahmet Kürşat Kılıç (Anıl Aydoğan) Oktay Kuzuimam, Batuhan İlhan, Uğurcan Gülay, Recep Tayyip Göktepe (Ahmet Zeki dk. 46), Sezer Sever (Mustafa Buğra), Emircan Erdoğan, Selahattin Seyhun, Kazım Çelik, Bora Barlas
Galatasaray U21: Boran Güngör, Ramazan Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Gökay Güney, Sefa Özdemir, Ferhan Evren, Metehan Mertöz (Malik Karaahmet), Mustafa Kapı, Ahmet Sivri, Çekdar Orhan, Bekir Melih Gökçimen (Ali Yavuz Kol)
Goller: Kazım Çelik (dk. 9) (Kayserispor U21), Mustafa Kapı (dk. 78), Malik Karaahmet (dk.83), Ali Yavuz Kol (dk. 90) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Uğurcan Gülay (dk. 76) (Kayserispor )