Kayserispor, U21 Takımı'nı 3-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'de milli maç arasını değerlendiren Kayserispor, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde milli arada U21 Takımı ile hazırlık maçı oynadı. Sakat ve milli takımlara giden oyuncularından yoksun olarak önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazandı. Kayserispor'da Silvestre Varela etkili futbolu ve 2 golü ile dikkat çekerken, genç oyuncular Kazım Çelik ve Adem Doğan da performansları ile umut verdi.