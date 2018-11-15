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Kayserispor U21 tatsız

Türkiye Futbol Federasyonu U21 Ligi’nde boy gösteren Kayserispor, profesyonel takım gibi hiç de başarılı değil.

Türkiye Futbol Federasyonu U21 Ligi'nde boy gösteren Kayserispor, profesyonel takım gibi hiç de başarılı değil. Ligde 12 maça çıkan Kayserispor U21 takımı 9 puan toplayabildi.


Sahasında oynadığı son lig maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Kayserispor U21 takımı, puan tablosunda da 15. sırada bulunuyor. Ligde 2 galibiyet 3 beraberlik 7 mağlubiyete imza atan Kayserispor rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.


Sarı Kırmızılılar, ligde Antalyaspor (1-0) ve Sivasspor (2-1) maçlarından galibiyetle ayrılırken Yeni Malatyaspor (0-0), Fenerbahçe (1-1) ve Konyaspor (0-0) maçlarında berabere kaldı.

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