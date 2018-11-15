Kayserispor U21 tatsız

Türkiye Futbol Federasyonu U21 Ligi'nde boy gösteren Kayserispor, profesyonel takım gibi hiç de başarılı değil. Ligde 12 maça çıkan Kayserispor U21 takımı 9 puan toplayabildi.

Sahasında oynadığı son lig maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Kayserispor U21 takımı, puan tablosunda da 15. sırada bulunuyor. Ligde 2 galibiyet 3 beraberlik 7 mağlubiyete imza atan Kayserispor rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Sarı Kırmızılılar, ligde Antalyaspor (1-0) ve Sivasspor (2-1) maçlarından galibiyetle ayrılırken Yeni Malatyaspor (0-0), Fenerbahçe (1-1) ve Konyaspor (0-0) maçlarında berabere kaldı.