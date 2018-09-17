Kayserispor yeni tesisler için gün sayıyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Kayserispor'un ne zaman yeni tesislere geçeceğini açıkladı. Kayserispor 2 saha daha yapacak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarılı neticeler alarak ligin üst sıralarında bulunan Kayserispor'un yeni tesislerine ne zaman geçeceği belli oldu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "4-5 aya kadar yeni tesislere artık faal olarak geçeriz. Proje çok güzel. İdari binalar olsun, futbolcuların kalma yeri olsun, sosyal bölümü olsun 7 yıldızlı otel konforunda. Gözümüzün önünde ve faaliyete geçmemesi canımızı yakıyordu. Tekrar faaliyete geçirmek için toplantılar yaptık. Maliyet hesabı çıkarıldı. Tekrar faaliyete geçirildi. Mecut sahalarımızın yanına 2 yeni antrenman sahası daha eklenecek. Günlük çalışma devam ediyor. Kaba inşaatı kadar ince işçiliği de çok maliyet tutuyor. Konuştuğumuza göre 4 veya 5 ay sonrasında yani Ocak ayında yeni tesise geçeriz" dedi.

Yeni tesise geçilmesi ile birlikte mevcut tesislerin alt yapı takımlarına bırakılacağının altını çizen Orhan Taşçı, "Alt yapı projemizin faaliyete geçmesi için yeni tesislere geçilmesi şart. Ayrıca yapacağımız transferler için de son derece önemli. Futbolcuyu Kayseri'ye getiriyorsunuz, şehri gezdiriyorsunuz, stadı gezdiriyorsunuz. Sonra zamanının çoğunu geçireceği tesislere götürüyorsunuz. Mevcut tesisleri geziyor. Yeni tesise geçmek elimizin güçlü olması için, transfer maliyetini düşürmek için de son derece önemli" açıklaması yaptı.