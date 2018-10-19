Kayserispor'a Çelik desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Kulübü tarafından daha önce başlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon TL'lik yatırımla tamamlanacak olan tesislerde incelemelerde bulundu. Takımı da ziyaret ederek Başakşehir deplasmanı öncesi başarılar dileyen Başkan Çelik, şehrin tüm dinamikleriyle yanınızdayız mesajı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Tesisleri'nde Başkanvekili Naci Bedir tarafından karşılandı. Başakşehir maçı için antrenmanda bulunan teknik heyet ve futbolcuları ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, tüm futbolcularla selamlaştı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile bir süre görüştü. Ertuğrul Sağlam, Başkan Çelik'e ziyaret için teşekkür ederek “Sizin burada olmanız bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız bize her zaman destek veriyor”

Başkan Çelik ile birlikte futbolculara hitap eden Ertuğrul Sağlam, “Başkanımız bugüne kadar bize çok destek oldu. İnşallah bundan sonra da bizlerle beraber olduğunu görmek bize güç veriyor. İnşallah bu ziyaretle de Başakşehir maçı öncesi hepimize büyük görev düşüyor. Başakşehir maçından güzel bir sonuçla dönelim ve mutlu olalım istiyoruz” diye konuştu.

“Kayserispor birçok kulüpten çok iyi durumda”

Ziyaretinde futbolculara ve kamuoyuna önemli mesajlar veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayserispor'un birçok kulüpten çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Kayserispor'un Kayseri'nin en önemli markası olduğunu da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Bizler bir taraftan şehrin alt ve üst yapısıyla uğraşırken; sosyal, kültürel ve spor hayatıyla ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Şehrimizin en önemli markası olan Kayserisporumuza da gereken önemi ve desteği her zaman verdik. Bundan sonra da vererek sizlerle beraber olacağız. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol sektörünün durumunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Kayserispor Türkiye'deki birçok kulüpten daha iyi ve rahat durumda. Ama bütün bunlara rağmen Kayseri olarak, şehir olarak takımın yanındayız ve desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir'den Kayserispor'a 6 milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ziyaretinde Kayserispor'un yeni tesisleri hakkında da bilgi verdi. 6 milyon TL'lik bir yatırımla Kayserispor'a modern bir tesis kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Çelik, Kayserispor'a verdikleri desteğin en önemlisinin bu tesis olduğunu belirtti ve açılış için sona yaklaştıklarını söyleyerek “İnşallah önümüzdeki ay yeni tesislere taşınırız. İstanbul takımlarında bile olmayan bu güzel tesisi yaklaşık 6 milyon TL harcayarak tamamlıyoruz” diye konuştu.

Başkan'dan ‘şehir yanınızda' mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, futbolculardan beklentilerini de dile getirdi ve başta bu hafta karşılaşacağımız Başakşehir maçı olmak üzere tüm maçlardan başarı ile ayrılmak için mücadele istedi. Şehrin tüm dinamikleriyle Kayserispor'un yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Sizlerden de inşallah başta yarınki maç olmak üzere tüm maçlardan başarılı sonuçlarla dönmenizi istiyoruz. Şehir yanınızda. Belediye yanınızda. Şehrin tüm yönetim dinamikleri yanınızda. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra futbolculara ve teknik heyete tatlı ikram etti ve Başakşehir maçında başarı dileklerinde bulundu. Başkan Mustafa Çelik, bir süre futbolcularla sohbet ettikten sonra Başkanvekili Naci Bedir ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile birlikte yapımında sona gelinen yeni tesislere geçerek incelemelerde bulundu.