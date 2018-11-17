Kayserispor'a destek çağrısı

Kayserispor eski Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi programa katılmak için geldiği Kayseri'de sarı-kırmızılı kulübü de ziyaret etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile görüşen Özhaseki, iş adamlarına da destek çağrısında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Kayserispor'un U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçını kısa bir süre de olsa izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hepimizin sevdası olan Kayserispor'u ziyarete geldim. Başkan Erol Bedir'e Genel Kurul sonrası tebrik için ve Ertuğrul Sağlam Hocamıza başarılar dilemek adına geldim. Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup başarılı günlere gideceğine inanıyorum" dedi.

Kayserispor'un ekonomik problemler içerisinde olması ile ilgili olarak da, "Futbolda değişik sonuçlar olabiliyor. Ara ara düşüş ve çıkışlar olması normal. Kayserispor'a kulüp başkanlığı yaptığım dönemde küme düşürmüştük. Sonrasında tekrar çıkardık. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Ancak bir takımın ayakta kalabilmesi için ekonomik destek şart. Kendi dinamiklerini hayata geçirip, ayakları üzerinde duran Kayseri'nin ticaret, sanayi, sağlık, eğitim gibi alanlarda başarılı olurken sporda geride olması düşünülemez. Önlerde olmalı. Bunun için de şehrin, takıma sahip çıkması gerekiyor. Yönetime sahip çıkılıyor. İyi bir kadro var çok da tecrübeli teknik direktör var. Burada eksik olan iş adamlarının desteği. Kayseri'de para kazanan insanların Kayserispor'a destek vermesi gerekiyor. Futbol, para işi. Parasız olmaz. Şehrin el birliği ile destek olması lazım. Hayırseverlikte cömert olan Kayseri'nin Kayserispor noktasında cömert olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un sadece belediyelerin desteği ile ayakta durmasının güç olduğunu da sözlerine ekledi.