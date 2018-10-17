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Kayserispor'a destek ziyareti

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Kayserispor’u ziyaret etti.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Kayserispor'u ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a destek ziyaret. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Karpuzatan Kadir Has Tesislerine gelerek önce yöneticiler ve ardından Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile saha içerisinde kısa sohbet ederek Medipol Başakşehir maçı için başarılar diledi.


Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Eskici ziyarette, " Kayserispor'a Medipol Başakşehir maçında ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

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