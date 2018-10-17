Kayserispor'a dev destek

Boydak Holding, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Kayserispor'a tam destek verecek.

Spor Toto Süper Lig'de ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Kayserispor'a yine bir yardım eli uzandı. Dün MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Kayserispor'a destek olma sözü ve çağrısından sonra gecenin ilk saatlerinde Kayserispor eski Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak destek sözü vermişti. Son olarak da Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, destek sözü verdi.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Kayserispor'un her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ertekin, Boydak holding çalışanlarını Kayserispor'a destek olmaya çağırarak, toplanacak ekonomik destek kadar kendilerinin de destek vereceğini ifade etti. Ertekin, "Boydak Holding çalışanlarını Kayserispor'umuza yardım yapmaya çağırıyorum. Boydak Holding çalışanlarının Kayserispor'umuza yapacakları yardımın toplamı kadar da holding olarak biz destek olacağız. Kayseri'deki tüm şirketleri de desteğe davet ediyorum" ifadelerini paylaştı.