Kayserispor'a dev destek

Spor Toto Süper Lig'de sportif ve ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçte bulunan Kayserispor, Boydak Holding'ten gelen haber ile büyük moral buldu.

Kayserispor'un en büyük sponsor firması olan Boydak Holding, sarı kırmızılı takıma 500.000 TL ekonomik destek verdi. Dev firma, Cumartesi günkü Galatasaray maçı öncesinde 500 bin TL ekstra destek vereceğini duyurdu.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabı üzerinden Kayserispor'a destek verdiklerini duyurdu. Ertekin, paylaşımında “Amacım az veya çok hepimiz, gücümüz kadar takımımıza destek olmalıyız” mesajıydı. GS maçı öncesi @boydakkurumsal ‘dan 500 bin lira. İşçinin parasına göz dikti diyenler, çalışanlar para vermez bunu bildiği için bedava reklam yaptı diyenler, siz ne vereceksiniz?” cümleleri kurdu.

Ayrıca Alpaslan Baki Ertekin attığı twitte, "Şimdi Erol Bedir başkanla konuştum, inşallah yarın diğer söz veren şirketler de sözlerini tutarlarsa Cumartesi saat 11'de -GS maçı öncesi- olağanüstü genel kurulda göreve devam kararı verecek. Sezon ortası yönetim değişmez, değişmemeli. Lütfen herkes sözünü tutsun" ifadelerini paylaştı.